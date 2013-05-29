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خالد الحجر ينتهي من تصوير نصف المشاهد الخارجية لـ"فرح ليلى"

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خالد الحجر ينتهي من تصوير نصف المشاهد الخارجية لـ"فرح ليلى" خالد الحجر ينتهي من تصوير نصف المشاهد الخارجية لـ"فرح ليلى"

كتب : محمد عبد الجليل منذ 2 دقيقة

انتهي المخرج خالد الحجر من تصوير نصف المشاهد الخارجية لمسلسل "فرح ليلى"، بين مستشفى 6 أكتوبر وإحدى الشقق بحي المنيل.

المسلسل بطولة ليلى علوي وعبدالرحمن أبو زهرة وأحمد كمال وفراس سعيد وشادي خلف ودعاء طعيمة ونادية خيري وشريف باهر وزكي فطين عبدالوهاب وسلوى محمد علي ونيرمين ماهر وحنان يوسف ومنحة زيتونة، ومجموعة من الشباب هم مريم صالح وعلي خميس وياسمين كساب وشادي الدالي، ومن إنتاج الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و"كينج توت" للإنتاج الإعلامي للمنتج هشام شعبان وشركة "فاين آرت" عادل المغربي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2013.

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