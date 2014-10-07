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أقباط من أجل الوطن: المصريون يقفون للإخوان بالمرصاد بروح أكتوبر

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أقباط من أجل الوطن: المصريون يقفون للإخوان بالمرصاد بروح أكتوبر أقباط من أجل الوطن: المصريون يقفون للإخوان بالمرصاد بروح أكتوبر

أقباط من أجل الوطن

قالت هبة عبد العزيز الأمين العام المساعد لشئون المرأة بالاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن ان أكتوبر المجيد صفحة مضيئة من تاريخ الحديث حيث حقق رجال القوات المسلحة البواسل انتصارات تحفر في تاريخ العسكرية في العالم و أنهى أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.

وأضافت عبد العزيز ان انتصار أكتوبر يعيش في وجدان كل مصري ، وسيظل الجيش المصرى بقياداته الوطنية المخلصة هو حامى البلاد داخليا و خارجيا وحاملا لواء المسؤلية أمام شعبه ، مؤكدة ان ما قام به فى 30 يونيو من مساندة و دعم للشعب المصرى فى ثورته كان بمثابه بث لروح الوطنية و الوحدة من جديد مابين الشعب و الجيش ، مشيرة إلى ان ثورة 30 يونيو استطاعت إحياء روح النصر في الشعب المصري العظيم وإعاده الشعور بالانتصار و العزيمة لدي كل مواطن مصر.

ووجهت عبد العزيز تحية اعزاز و إكبار نيابة عن الاتحاد بصفتها ممثلة عنه إلى روح الرئيس البطل محمد أنور السادت وللقوات المسلحة الباسلة صناع هذا النصر العظيم ها ، وأكدت ان ما تقوم بة جماعة الإخوان الإرهابية من أعمال عنف و شغب لإفساد فرحة الشعب بانتصارات أكتوبر المجيد لن تجدي لأن الشعب المصري الذي استعاد روح أكتوبر يقف لهم بالمرصاد و لن يسمح لهم بإفساد فرحته.

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