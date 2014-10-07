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موسكو: إطلاق سراح مواطني روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا المحتجزين في ليبيا منذ 2011

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موسكو: إطلاق سراح مواطني روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا المحتجزين في ليبيا منذ 2011 موسكو: إطلاق سراح مواطني روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا المحتجزين في ليبيا منذ 2011

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، أن جميع المحتجزين السابقين في ليبيا من مواطني روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا عادوا إلى أوطانهم سالمين.

وقال لوكاشيفيتش اليوم الثلاثاء :”إن موسكو بذلت جهدا كبيرا للإفراج عن المحتجزين من مواطني روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا”. كانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن ليبيا أطلقت سراح مواطنين روسيين اثنين و3 من بيلاروسيا و19 أوكرانياً، ظلوا محتجزين في ليبيا منذ عام 2011، بعدما أدينوا في معاونة نظام معمر القذافي وحكمت محكمة عسكرية ليبية عليهم بالسجن والأشغال الشاقة. وأكد المتحدث صحة ما أعلنته وسائل الإعلام، قائلا “إن جميع المحتجزين عادوا إلى أوطانهم.

 

أ ش أ

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