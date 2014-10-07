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«العبادي» يبحث مع «داود أوغلو» مكافحة الإرهاب

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بحث رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مع نظيره التركي، أحمد داود أوغلو، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وموقف بغداد من قرار البرلمان التركي بتفويض إرسال قوات إلى العراق وسوريا، وذلك في مكالمة هاتفية بينهما، مساء الاثنين، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي.

وأضاف البيان، الصادر الثلاثاء، أن العبادي عبّر عن «رفضه لوجود أي قوات أجنبية على أرض العراق»، مشيرًا إلى ضرورة احترام جميع الدول سيادة العراق ووحدة أراضيه».

وبحسب البيان نفسه، أكد أوغلو احترام تركيا للسيادة العراقية ووحدة أراضيه، مبينًا أن القوات التركية «سيكون واجبها دفاعيًا وليس هجوميًا».

وأوضح رئيس الوزراء التركي أن برلمان بلاده يجدد كل عام التصويت على تفويض الحكومة في إرسال القوات المسلحة خارج البلاد، وذلك منذ عام 2007، مشيرًاً إلى أن تركيا «لم ولن تقوم بأي عمل عسكري في العراق إلا بموافقة حكومة بغداد، احترامًا للسيادة العراقية».

وأعرب داوود أوغلو خلال الاتصال عن رغبته بزيارة العراق قريبًا للتباحث بهذه القضايا والعلاقات الثنائية.

وصادق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على مذكرة تفوض الحكومة في إرسال القوات المسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود، إذا اقتضت الضرورة ذلك، من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها تركيا من التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق.

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