وفاة ضابط إثر إصابته بأزمة قلبية داخل مركز شرطة القوصية بأسيوط

توفي ملازم شرطة اثر إصابته بأزمة قلبية حادة خلال نوبتجيته وفشل إجراء الإسعافات الأولية له بأسيوط.

تلقي اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وفاة الملازم “جرجس سنير جبرائيل” -45 سنة- مقيم بالقوصية أثناء تواجده بالنوبتجية بمركز شرطة القوصية إثر إصابته بأزمة قلبية حادة نقل على أثرها إلى مستشفى القوصية المركزي وتوفى أثناء إجراء الإسعافات الأولية له ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القوصية المركزى.

يذكر أن المتوفى كان من أقدم أمناء الشرطة بمركز القوصية وقد التحق بكلية الحقوق وأنهى دراسته بها مما أعقبه ترقيته إلى ضابط برتبة ملازم منذ عامين.