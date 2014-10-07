وكيل مطرانية كفر الشيخ يزور المستشفى الجامعي ويدعو للتبرع لتجهيزها

استقبل الدكتور ماجد عبد التواب القمري رئيس جامعة كفر الشيخ القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانيه كفرالشيخ ودير القديسة دميانة.

قدم القمص التهنئة بعيد الأضحى المبارك لرئيس الجامعة و أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ، متمنيا للجامعة عام جامعى طيب يسوده الهدوء والاستقرار من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة ، كما أشار بالدور الذي يقوم به الإعلام فى توعية الجمهور وإلقاء الضوء على دور الجامعات في التنمية مؤكدا على ضرورة تحرى الدقة والصدق فى ما يتم نشره فى وسائل الإعلام المختلفة.

وعلى هامش الزيارة قام رئيس الجامعة يرافقه القمص بطرس بسطوروس بجولة ميدانية في الجامعة لتفقد مبانى الكليات الجديدة والمستشفى الجامعى التى يتم إنشاؤها طبقا للمعايير العالمية ، موجها الدعوة لجميع القادرين للمساعدة فى تجهيزات المستشفى الجامعى.

حضر اللقاء السيد المستشار ماجد زكى حبشي المستشار القانوني لرئيس الجامعة ، وعبدالله محمود جاد أمين عام الجامعة.