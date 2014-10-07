أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وكيل مطرانية كفر الشيخ يزور المستشفى الجامعي ويدعو للتبرع لتجهيزها

Google+ Print
وكيل مطرانية كفر الشيخ يزور المستشفى الجامعي ويدعو للتبرع لتجهيزها وكيل مطرانية كفر الشيخ يزور المستشفى الجامعي ويدعو للتبرع لتجهيزها

جانب من اللقاء

استقبل الدكتور ماجد عبد التواب القمري رئيس جامعة كفر الشيخ القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانيه كفرالشيخ ودير القديسة دميانة.

قدم القمص التهنئة بعيد الأضحى المبارك لرئيس الجامعة و أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ، متمنيا للجامعة عام جامعى طيب يسوده الهدوء والاستقرار من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة ، كما أشار بالدور الذي يقوم به الإعلام فى توعية الجمهور وإلقاء الضوء على دور الجامعات في التنمية مؤكدا على ضرورة تحرى الدقة والصدق فى ما يتم نشره فى وسائل الإعلام المختلفة.

وعلى هامش الزيارة قام رئيس الجامعة يرافقه القمص بطرس بسطوروس بجولة ميدانية في الجامعة لتفقد مبانى الكليات الجديدة والمستشفى الجامعى التى يتم إنشاؤها طبقا للمعايير العالمية ، موجها الدعوة لجميع القادرين للمساعدة فى تجهيزات المستشفى الجامعى.

حضر اللقاء السيد المستشار ماجد زكى حبشي المستشار القانوني لرئيس الجامعة ، وعبدالله محمود جاد أمين عام الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا