أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أمن القاهرة يضبط 79 حالة تحرش لفظي خلال احتفالات عيد الأضحى

Google+ Print
أمن القاهرة يضبط 79 حالة تحرش لفظي خلال احتفالات عيد الأضحى أمن القاهرة يضبط 79 حالة تحرش لفظي خلال احتفالات عيد الأضحى

حملة 1تمكنت إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 79 حالة معاكسة لفظية خلال فترة إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

وقد قامت أجهزة الأمن بالمديرية بحملات إستهدفت المتنزهات وأماكن التجمعات أمام السينمات ومناطق وسط المدينة وكورنيش النيل من شبرا حتى المعادي وأمام المولات ومراكز التسوق وداخل حديقة الأزهر والحديقة الدولية لحفظ الأمن والنظام العام وضبط كل ما يخل بالأمن العام خاصةً ما يتعلق بجرائم التعرض للإناث بمشاركة ضابطات إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمديرية.

ولم ترصد الخدمات الأمنية أية حالات تحرش بالسيدات خلال فترات الأعياد كما لم تتلقى أقسام الشرطة أية شكاوى في هذا الشأن.

حملة 2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا