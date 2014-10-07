أمن القاهرة يضبط 79 حالة تحرش لفظي خلال احتفالات عيد الأضحى

تمكنت إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 79 حالة معاكسة لفظية خلال فترة إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

وقد قامت أجهزة الأمن بالمديرية بحملات إستهدفت المتنزهات وأماكن التجمعات أمام السينمات ومناطق وسط المدينة وكورنيش النيل من شبرا حتى المعادي وأمام المولات ومراكز التسوق وداخل حديقة الأزهر والحديقة الدولية لحفظ الأمن والنظام العام وضبط كل ما يخل بالأمن العام خاصةً ما يتعلق بجرائم التعرض للإناث بمشاركة ضابطات إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمديرية.

ولم ترصد الخدمات الأمنية أية حالات تحرش بالسيدات خلال فترات الأعياد كما لم تتلقى أقسام الشرطة أية شكاوى في هذا الشأن.