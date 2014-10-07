الأمير هاري يُشيد بإنجازات ضحايا الحروب

شارك الأمير Harry مساء أمس الإثنين في الاحتفال التكريمي الذي أقيم على شرف ضحايا الحروب، وأشاد بدورهم الكبير والأساسي في تقدّم البلاد وتطورّها.

الأمير Harry المعروف بنشاطاته الإنسانية قدّم لأبطال الحرب أوسمة، كما ألقى الضوء على إنجازاتهم، مؤكّداً دعمه الكامل لهم في جميع الأوقات والظروف.

وقال: "قصصهم تُلهمني وتجعلني أكثر تواضعاً وتؤثر بي، وإعجابي بهؤلاء الأشخاص لا حدود له".

الأمير هاري: طفولة مأساوية وعلاقة عاطفية مع مسلمة مصرية