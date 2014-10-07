أروى: هذا اللقاء الأول مع محمد عبده وتحية لزوجي

دبي- صباح جميل

في ثالث أيام العيد كان الجمهور على موعد مع حفل أروى ومحمد عبده، الذي نظمته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في مركز التجارة العالمي بدبي.

قبل بدء الحفل ذكرت أروى أنها المرة الأولى التي تلتقي بها فنان العرب محمد عبده في حفل غنائي على مسرح واحد، لكنهما التقيا سوية في العديد من الأعراس والمناسبات وأضافت أنه شرف لها أن تشاركه حفلاً غنائياً.

أطلت أروى على المسرح بفستان زهري اللون طويل من تصميم رامي القاضي، وافتتحت الحفل بأغنية "يامرحبا"، وبعدها رحبت بالجمهور قائلة: "ويش أقول نورت بوجودكم وإن شاء الله أسعدكم الليلة وأكيد بوجود الفنان الكبير محمد عبده". وأكملت وصلتها الغنائية بعدة أغاني كما قدمت من ألبومها الجديد أغنية "يا مميز" التي تحمل عنوان الألبوم وأغنية أخرى باللهجة المصرية، حيث قالت قبل أن تغنيها: سأقدم لكم أغنية "بحبك زيادة" أهديها لكم ولزوجي لأنه حاضر اليوم معنا. فأشعلت الحضور رقصاً وتهليلاً، وبعد نصف ساعة استراحة أطل محمد عبده على المسرح وسط استقبال هاتف ليقدم مجموعة من الأغاني القديمة والحديثة منها أغنية اعتذر التي جعلت الجمهور يرقص طرباً ويردد كلماتها وكان يطلب منه الجمهور أغنية "الأماكن" ولبى طلبهم وقدمها حيث أشعلت الجمهور حماسة ورقصاً واستمر الحفل إلى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي.

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