أروى: ليس عيباً أن تغار كارول سماحة من إليسا

القاهرة_مروة عبد الفضيل

أكّدت المطربة اليمنيّة أروى أنّها لا ترى أيّة مشكلة في أن تغار المطربة اللبنانية كارول سماحة من زميلتها إليسا، طالما أنّ الغيرة ليست شخصية بل فنية، وجاء تصريح أروى في برنامج "شوبيز" الذي يعرض على قناة "روتانا" مصرية، حيث سئلت حول رغبة كارول في التعاون مع الفنان مروان خوري كملحن، بعد النجاح الكبير الذي حققته إليسا معه في أغنية شارة مسلسل "لو".

واعتبرت أروى أنّ الغيرة الفنيّة صحيّة وهي نفسها تغار من العمل الجيّد وتتمنى أن تقدّم مثله، وأشارت أنّ مروان أيضاً يحبّ التجديد بدليل أنه لا يحبّذ التعاون مع أي فنان في ألبومين متتالين، وقالت إنه هو بنفسه قال لها هذا الكلام عندما كان ضيفاً على أحد برامجها.

وأوضحت أروى التي طرح لها مؤخرا ألبومها "يا مميز" أن إعلان الألبوم الذي تقدم فيه شخصية المذيعة وشخصية المطربة، كان فكرة زوجها الخبير في مجال الميديا وهي تثق في آرائه جداَ.

وتطرقت أروى إلى تجربتها مع فنان العرب محمد عبده، فقالت إنه ورغم نجوميته الكبيرة فليس من الصعب الوصول إليه على الإطلاق، بل على العكس فهو يحب مساعدة أي فنان ومساندته ولكن ما يرفضه فقط هو استغلاله بشكل سيء.

وعن اختيارها كوجه إعلاني لأحد مستحضرات التجميل، قالت إنها سعيدة بهذا الاختيار لأنه جاء عن طريق استفتاء الجمهور، وأوضحت أنّها في أول مقابلة مع القائمين على هذا المستحضر التجميلي لم تضع أي ماكياج ولم تذهب إلى كوافير لتصفيف شعرها، وهو ما ولّد ردود أفعال جيدة من قبلهم وأكدوا له أن المهم هو اهتمامها بجمال بشرتها بشكل طبيعي، موضحة أنها بعيداً عن العمل تخرج من دون أي ماكياج ولكن تضعه في اللقاءات والحفلات لأن الإضاءة تتطلب ذلك.