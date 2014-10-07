بالصور: هكذا سقطت ملكة جمال لبنان على المسرح وهكذا علّقت

بيروت_علي حلال تصوير: محمد رحمة

ربما كانت ولاية كارن الغراوي ملكة جمال لبنان 2013 ستمرّ مرور الكرام، لو لم تسقط كارن في حفل تتويج خليفتها على عرش الجمال سالي جريج، قبيل تسليمها التاج.

فقد اهتمت وسائل الإعلام بسقوط الملكة على المسرح، وتعثرها بثوبها على الهواء مباشرة، حيث كان صعباً على المخرج أن يتحاشى التقاط هذه الصورة التي ستعلق في أذهان الجمهور عن ملكة شاهدها مرة في حفل تتويجها، ومرّة في حفل تسليمها التاج، وبين المرتين نسي أمرها، لأنّ نشاطاتها لم تكن تجد من يغطيها، في ظل إهمال الجهة الراعية لأهمية العلاقة التي يجب أن تكون بين الملكة والصحافة.

في تعليق هو الأوّل لها على سقوطها على المسرح، كتبت كارن على صفحتها الخاصة على الفايسبوك، رسالة شكر إلى كل من سأل عنها، وقالت إنّ المهم هو الوقوف مجدداّ بعد كل مرة تسقط فيها.

يذكر أن آخر ملكة اهتمّ بها الجمهور كانت رينا شيباني التي احتلت شقيقتها رومي مرمكز وصيفتها الأولى، لتخطف الصبيتان الأضواء طوال سنة كاملة، كنّ فيها ممنوعات من الحديث إلى وسائل الإعلام، مثل كل الملكات اللواتي تضيّق اللجنة الناخبة عليهن الخناق، لتمرّ ولايتهن مرور الكرام، بعد أن تسببت ملكة جمال لبنان 2011 يارا الخوري مخايل بالكثير من ردود الفعل السلبية بسبب تصريحاتها التي اعتبرها البعض مسيئة إلى لبنان، وبعدها اتخذ القرار بأن "كوني جميلة واصمتي".