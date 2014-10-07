بعد اعتذار بيرين سات هل تكون مريم أوزيرلي السلطانة كوسيم؟

أقام تيمور ساوجي (39 عاما) منتج المسلسل التاريخي التركي الأنجح والأشهر "حريم السلطان"، حفل وداع لأصدقائه في منزله في اسطنبول، بعد أن قرر وزوجته "بانو" الإنتقال للإقامة عامين كاملين في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تحسين مستوى اللغة الإنكليزية لأبنائهما الثلاثة.

ولم يكشف تيمور لأحد موعد إنتاجه لمسلسله التاريخي الثاني "السلطانة كوسيم"، بعد إعلان ترشيحه الممثلة التركية بيرين سات لبطولته التي أبدت ترددها بالموافقة عليه جراء غيرة زوجها المغني كينان دوغلو عليها، وعدم قبوله أدائها مشاهد غرامية ساخنة هي كثيرة في هذا المسلسل.

وعادت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام إلى واجهة الترشيحات بعد عودة العلاقة بينها وبين المنتج ساوجي إلى مجاريها الطبيعية بعد كسر الجليد بينهما الناتج عن وضعها له في مأزق محرج بانسحابها من الحلقات الأخيرة من الموسم الثالث من "حريم السلطان" جراء إصابتها بمتلازمة الإرهاق التي شفت منها أخيراً.

ويقال إنها وافقت على بطولة مسلسل رومانسي جديد لقاء أجر كبير يصل إلى مليوني ليرة تركية (مليون دولار) ، ومرشح للعرض في شهر يناير 2015 بعد العثور على ممثل مناسب يشاركها بطولته.

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