المهندس المتهم برفع شارة رابعة بالتحرير: «كنت بهزر»

قال المهندس المتهم برفع شارة رابعة فى ميدان التحرير إنه كان يمزح مع صديق له، ونفى انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين. وذكر أنه نزل مع صديقه إلى الميدان للاحتفال مع باقى المصريين بنصر أكتوبر. وقررت نيابة قصرالنيل إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، كان قد ألقى القبض عليه لاتهامه برفع شعار رابعة فى ميدان التحرير أثناء الاحتفال بنصر أكتوبر. أفادت التحقيقات أن المهندس لا ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنه كان يمزح مع أحد أصدقائه. جرت التحقيقات بإشراف المستشار سمير حسن، رئيس النيابة.

> وأنكر المتهم انتماءه لجماعة الإخوان ومحاولته إثارة الشغب في الميدان مع المحتفلين بنصر أكتوبر.

> كانت قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المهندس بعد اﻻشتباه فيه، تجنبًا لإثارة الشغب بعد أن قام برفع شارة رابعة وسط المحتفلين، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة قصر النيل.

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