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بالفيديو:البهارات والأعشاب تُساعدك في خسارة وزنك

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بالفيديو:البهارات والأعشاب تُساعدك في خسارة وزنك بالفيديو:البهارات والأعشاب تُساعدك في خسارة وزنك

الثلاثاء 07-10-2014 14:42

لا تخلو البيوت من البهارات والأعشاب التي تُطيّب وصفاتك وتمنح طعامك مذاقاً لذيذاً في أثناء تناولك أشهى المأكولات. فهل تعلمين أنها تُساعد في إحراق وخسارة وزنك؟!
اكتشفي الوظيفة الحقيقيّة للبهارات والأعشاب، والتي تُساهم في خسارة وزنك مع المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي.

تتمتّع البهارات والأعشاب بالعديد من الفوائد الصحيّة، التي تُساعد في نظافة جسمك، وتمنعك من الإصابة بالعديد من الوعكات الصحيّة. لذا يُنصح بـ:
- إدخالها إلى حياتك لتجنّب استعمال الملح الذي يؤدي بجسمك إلى تخزين الماء.
- إدخال البهارات الحارّة كالفلفل الأحمر مثلاً إلى وجباتك، ليس فقط لوظيفتها المضادّة للبكتيريا، إنّما لرشاقتك أيضاً، كونها تُساهم في تسريع عملية الإحراق في جسمك، كما تُساعد في كبح الشهيّة لساعات طويلة.
- إضافة ملعقة من القرفة إلى أطباق الحلويات أو فنجان الشاي أو القهوة كي تمنحها مذاقاً لذيذاً، علماً أنّها لا تحتوي على نسبة من السكّر، وتُساهم في تنظيم مستوى السكّر في الدم.
- تناول عشبة إكليل الجبل، يومياً، لأنّها تُساعد في تنشيط الذاكرة.

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سيدتي

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