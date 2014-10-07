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الشرطة اليابانية: طالب «داعش» استجاب لملصق وضع في متجر لبيع الكتب المستعملة

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ذكر تقرير إخباري الثلاثاء أن الشرطة اليابانية داهمت منزل رجل يبلغ من العمر 26 عاما يزعم أنه خطط للذهاب إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش».

وقالت كيودو إن الطالب استجاب على ما يبدو إلى ملصق، كان موضوعا في متجر لبيع الكتب المستعملة في طوكيو، يدعو الناس إلى الذهاب إلى سوريا.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مصدر في التحقيق، بأن شرطة طوكيو استجوبت الطالب الجامعي الإثنين، قبل يوم واحد من الموعد المقرر لسفره إلى سوريا.
>ونسبت كيودو لمصادر في الشرطة قولها إن الطالب قال لمحقق أثناء الاستجواب أنه كان يخطط للانضمام إلى الجهاديين كمقاتل. وأوضح التقرير أن الطالب ألغى رحلة مقررة إلى سوريا في أغسطس الماضي وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد ذهب إلى سوريا من قبل.

وقال التقرير إن الشرطة صادرت جواز سفره واستجوبت عددا آخر من اليابانيين يشتبه في تورطهم في عمليات التجنيد.

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