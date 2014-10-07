بعد اتفاق مع السلطات.. «الحوثيون» يرتدون الزي العسكري وينتشرون في صنعاء

شهدت بعض مناطق العاصمة، صنعاء، منذ صباح الثلاثاء، انتشارًا واسع النطاق لمسلحي جماعة «الحوثيين»، وهم يرتدون الزي العسكري الخاص بقوات الجيش والأمن اليمني، بعد أنكان المواطنون يعيشون حالة من الاستياء بسبب انتشار المسلحين الحوثيين بزيهم القبلي.

وكان مسلحو الحوثي بدأوا، الاثنين، الانتشار في بعض مناطق صنعاء بالزي العسكري، ولكن انتشارهم كان محدودًا، غير أنه توسع، الثلاثاء، إلى معظم نقاطهم العسكرية في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية اليمنية إن «الحوثيين لم يستخدموا الزي العسكري الذي حصلوا عليه من المعسكرات التي سيطروا عليها، ولكن السلطات اليمنية صرفت لهم قرابة 20 ألف بدله عسكرية مقابل اتفاق معهم لنشر مظاهر الدولة في العاصمة صنعاء».

وكان تم تغيير الزي العسكري اليمني عام 2013 بعد أن لوحظ انتشار الزي القديم في الأسواق، إلا أن الزي الجديد لم يتوفر في الأسواق حتى اللحظة.

وقال عضو المكتب السياسي لجماعة «الحوثيين»، على العماد، إن ارتداء الموالين للجماعة للزي العسكري «يأتي ضمن الاتفاق مع السلطات من أجل المحافظة على مظهر الدولة في العاصمة صنعاء»، مضيفًا أنه في إطار هذا الاتفاق تم صرف الزي العسكري لبعض أفراد اللجان الشعبية التابعين للحوثيين على أن يتم صرف الزي للآخرين في وقت لاحق.

ويعتبر القانون اليمني كل من يلبس الزي العسكري من غير منتسبي القوات المسلحة والأمن منتحلًا للصفة العسكرية.