تعزيز التعاون بين وزارتي الأوقاف بمصر والأردن

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف الأردنية، على تعزيز التعاون المشترك في المجالين الديني والدعوي، والإفادة من موضوعات خطب الجمعة الموحدة، سواء المطبوعة أو التي تنشر على موقع الوزارة، ومطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والاستفادة من تجربة هيئة الأوقاف في المشروعات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، أن تصريحات جمعة جاءت عقب لقائه الدكتور هايل داوود، وزير الأوقاف الأردني، بمقر البعثة الرسمية المصرية بمكة المكرمة، على هامش رئاستهما لبعثتي الحج المصرية والأردنية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وفد أردني هيئة الأوقاف المصرية قريبًا للتعرف عن قرب على تجربتها الناجحة الرائدة، وتعميق التواصل من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية، التي تقيمها الوزارتان، وترشيح عدد من كبار علماء الأزهر والأوقاف للإسهام في الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الأوقاف الأردنية لأئمتها.

وأكد وزير الأوقاف الأردني، خلال اللقاء، أن مصر مرجعية مهمة لأمتها العربية والإسلامية، مبينًا أنه تعرف على أهم أنشطة وبرامج وزارة الأوقاف المصرية الدعوية.