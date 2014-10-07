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بالصور.. رصيف يبتلع سيارة دفع رباعي

  • مصر
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ابتلع رصيف سيارة دفع رباعي «تويوتا كروزر»، صباح الثلاثاء، وسط سوق الذهب بمدينة العين، حسبما ذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية.

وقال شهود عيان «إن سائق السيارة حاول إيقافها على الرصيف العام أمام أحد المحال التجارية، بسبب الزحام المروري في تلك المنطقة، وأثناء عودة السائق بسيارته للخلف فوجئ بهبوطها نحو الأسفل، فغادر السيارة خوفًا على سلامته، بينما تجمهر أصحاب المحال والبناية السكنية، وهرع السكان فور سماع الخبر لمغادرة منازلهم خشية انهيار المبنى».

وتبين أن سبب انهيار الرصيف تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي لنفق الكابلات الكهربائية الموجود تحت الرصيف، ما تسبب في هشاشة التربة، وعندما حاول سائق السيارة الوقوف في المكان، وبسبب قوة الدفع الرباعي للسيارة والضغط وثقلها انهار الرصيف، محدثًا حفرة بعمق أكثر من مترين وعرض ثلاثة أمتار.

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