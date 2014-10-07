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قمر ردا على مهاجمي أغنية منير:«جايزة ألف جنيه لأي حد يطلع كلمة بها فيها تطبيل»

  • مصر
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قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر ردا على مهاجمي أغنية متحيز التي الف كلماتها، وغناها المطرب محمد منير:«يا جماعه فيه نغمه ابتدت تطلع ان أغنية منير فيها تطبيل وقريت كام تعليق كده مافهمتوش».

وأضاف قمر على صفحته على «فيس بوك» الثلاثاء: «أنا هدي جايزه ألف جنيه لأي حد يطلعلي كلمه في الأغنيه فيها أي نوع من التطبيل ..أرجوكوا لو فيه حد لماح ياريت يشور عليا»

وتابع قمر: «وعموماً انا قررت اغير في كلمات الأغنيه عشان أبقى إيجابي ووطني ومش مطبلاتي»، وكتب

بوَّظ أي أموووور في حياتك

أوعى تخلي لبلدك حيِّز

أوعى تراجع يوووووم حساباتك

غور يا منيِّل ليه تتميز

واختتم تدوينته على حسابه قائلا: «يارب كده أكون مش مطبلاتي.. تحيا جمهورية العربية»

وكانت أغنية «مُتحيز»، صدرت ثالث أيام العيد تزامنًا مع الاحتفالات بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة وعرضت على قناة MBC مصر، وانتقدها بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد أغنية مُتحيز تُعد أول تعاون بين «منير» والشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عمرو مُصطفى، وقام بتوزيع الأغنية توما وأخرجها تليفزيونيا ياسر سامي.

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