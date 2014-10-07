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ضبط مالكي مستودع بوتاجاز باعا 400 اسطوانة في السوق السوداء بالقليوبية

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ضبط مالكي مستودع بوتاجاز باعا 400 اسطوانة في السوق السوداء بالقليوبية ضبط مالكي مستودع بوتاجاز باعا 400 اسطوانة في السوق السوداء بالقليوبية

أرشيفية

قامت مديرية بالقليوبية ، بحملة بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمحافظة لضبط الأسواق والمحلات التجارية ومراقبتها خلال أيام العيد.

وقال المهندس جمال السيد القائم بأعمال المديرية ، ان غرفة العمليات بالمديرية تلقت بلاغا من أهالى جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ ضد مستودع بوتاجاز باسم هيام محمد لبيب لقيامه بغلق المستودع وامتناعه عن توزيع الاسطوانات ، وعلى الفور تم توجيه سيارات غرفة العمليات وتبين صحة البلاغ وانه مغلق وتحرر ضده المحضر رقم 34830 جنح مركز شرطة طوخ ، وتبين بمتابعته انه قام ببيع 160 اسطوانة تجارية فى السوق السوداء وتحرر عن الواقعة محضر منفصل برقم 35037.

كما تم مفاجأة مستودع عبد الظاهرعبد الحفيظ بناحية طنط الجزيرة طوخ لبيعه 240 أسطوانة تجارية بالسوق السوداء ، وتحرر ضده المحضر رقم 35038 جنح مركز طوخ.

وأضاف السيد انه تم تشكيل حملات للمرور على محلات المأكولات والعصائر وتم تحرير 3 محاضر جنح ضد هذه المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار منها المحضر رقم 19772ضد محل فطاطرى وبيتزا بشبين القناطر ، والمحضر رقم 19773 ضد محل عصائر ومرطبات بشبين القناطر، والمحضر رقم 11052 جنح كفر شكر ضد محل جزارة لعدم حمل شهادات صحية.

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