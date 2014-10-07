إصابة شيف بجروح خطيرة إثر اشتعال النيران بمطعم بالغردقة

التهم حريق ضخم مطبخ المطعم الرئيسي بأحدي القري السياحية بالغردقة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق لللسيطرة علي الحريق وعدم إمتداده لباقي القرية السياحية ونتج عن الحريق إصابة شيف يعمل بالقرية بحروق من الدرجة الأولي بنسبة 70%

وقد تلقت غرفة عمليات النجدة بالغردقة أخطارًا صباح الثلاثاء بإندلاع حريق بمطبخ مطعم إحدي قري سياحية بالغردقة نتيجة تسرب الغاز وتم السيطرة علي الحريق قبل إمتداده لباقي القرية وقرر المستشار إيهاب مهنا رئيس نيابة الغردقة ندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه فيما تعمل الجهة الإدارية علي حصر وتقدير الخسائر.

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تم تحرر المحضر اللازم و تباشر النيابة التحقيقات.

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