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عبد النور: توقيع مذكرة تعاون تجاري صناعي بين مصر والكويت نوفمبر المقبل

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عبد النور: توقيع مذكرة تعاون تجاري صناعي بين مصر والكويت نوفمبر المقبل عبد النور: توقيع مذكرة تعاون تجاري صناعي بين مصر والكويت نوفمبر المقبل

منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه يجرى حاليا الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون التجارى والصناعى بين والكويت حيث من المقرر توقيعها بالعاصمة الكويتية خلال شهر نوفمبر المقبل.
> وأضاف سعيد عبدالله رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية أنه تم عقد الاجتماع الثانى لفريق الخبراء من البلدين لاستكمال مناقشات بنود الاتفاق الذى سيشمل التعاون فى مجال جذب وتشجيع الاستثمارات المشتركة والمعارض والبعثات التجارية والتدريب بالإضافة إلى إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين .
> وأشار إلى أن اجتماع الخبراء تناول طرح عدد من المشروعات الاستثمارية التى يمكن للجانب الكويتى المشاركة فيها مع الجانب المصرى حيث تم الاتفاق على تقديم دراسات الجدوى لبعض المشروعات المقترحة تمهيدا لمناقشتها خلال لقاء وزيرى التجارة فى البلدين.

أ ش أ

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