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“موسى”: لابد من إعداد قائمة مدنية وطنية لانتخاب الكفاءات التي تلبي مطالب الدستور

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“موسى”: لابد من إعداد قائمة مدنية وطنية لانتخاب الكفاءات التي تلبي مطالب الدستور “موسى”: لابد من إعداد قائمة مدنية وطنية لانتخاب الكفاءات التي تلبي مطالب الدستور

عمرو موسى

أصدر عمرو موسى بيان للإعلان عن موقفه من الانتخابات البرلمانية القادمة قائلا “انه مع تصاعد النشاط السياسي والحزبي، والاجتهادات الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بالترشيحات للمقاعد الفردية وإعداد القوائم؛ وهو أمر طبيعي ومطلوب”.

وأكد موسى انه لازال يرى – فيما يتعلق بالقوائم – ضرورة أن تعد قائمة مدنية وطنية تستهدف انتخاب كفاءات وقدرات تستطيع ممارسة عملية التشريع والرقابة البرلمانية وتلبي مطالب الدستور وشروط القانون.

وأضاف موسى في بيانه انه بالنسبة للمقترحات والمطالبات العديدة التي تلقاها بشأن الترشح في الانتخابات النيابية فإنه موقفه هو عدم الإنضمام إلى أي قائمة لا تلبي متطلباته، وأن تكون جامعة غير حزبية، وهو ما لم يتوافر حتى الآن.

ووجه موسى الشكر إلى كل من أشار إلى إسمه في القوائم والتحالفات المختلفة وفقا لما يتم ترديده أو تداوله من أخبار ، مؤكدا ان قراراه بشأن دخول الانتخابات من عدمه يخضع للعديد من المعطيات، ولم يتخذه بعد.

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