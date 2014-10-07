مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرين بينهم طفلة بكسور وجروح خطيرة لاتصادم سيارتين على طريق شبرا بخوم – ميت برة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء ممتاز فهمي مدير امن المنوفية إخطارًا بمصرع “حامد.س.إ” 50 سنة وإصابة 5 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات بينهم تلميذة بالصف الثالث الإبتدائي في حادث تصادم سيارة نقل قيادة “أمير. م.ح” 19 سنة – سائق وأخرى ملاكي قيادة “وائل.ح.س”على طريق شبرا بخوم / ميت بره

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي قويسنا المركزي وإتضح أن الحادث بسبب السرعة الجنونية للسيارتين تم رفع آثار الحادث وعودة حركة المرور لطبيعتها

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وقررت دفن الجثة.