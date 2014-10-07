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أمن السويس يفرض إجراءات أمنية مشددة على الحدائق والمتنزهات العامة

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أمن السويس يفرض إجراءات أمنية مشددة على الحدائق والمتنزهات العامة أمن السويس يفرض إجراءات أمنية مشددة على الحدائق والمتنزهات العامة

أرشيفية

كثفت القوات الأمنية والمرورية تواجدها  فى شوارع محافظة السويس لليوم الرابع على التوالى لتأمين احتفال المواطنين بالعيد 
> وتمركزت القوات فى الميادين والمناطق الترفيهية خاصة كورنيش السويس وميدان الخضر واشارة شركة النصر للبترول وكمية بتروجيت وعدد من أحياء.

وذلك وفق تعليمات اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس برفع درجة الاستعداد القصوي بمنطقة المجري لقناة السويس من المدخل الجنوبي ونفق الشهيد أحمد حمدي وجميع الطرق الحدودية الرابطة بين السويس وسيناء والبحر الأحمر والقاهرة بالتنسيق مع الجيش الثالث لتأمين المحافظة والمناطق السياحية والترفية خلال عيد الأضحي.

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