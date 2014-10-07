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مسؤول بوزارة الحج السعودية: الحجاج “غير النظاميين” بلغوا نصف مليون

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مسؤول بوزارة الحج السعودية: الحجاج “غير النظاميين” بلغوا نصف مليون مسؤول بوزارة الحج السعودية: الحجاج “غير النظاميين” بلغوا نصف مليون

ارشيفية

كشف مستشار وزير الحج لشؤون العمليات والسلامة اللواء السابق محمد القرني لصحيفة”الوطن” أن عدد الحجاج غير النظاميين الذين وصلوا للمشاعر المقدسة في موسم الحج الحالي بلغ نصف مليون حاج ، بحسب إحصاءات رسمية لوزارة الحج ، رافضا تحميل جهاز حكومى واحد مسؤولية مرور الحجيج غير النظامين .

وقالت الصحيفة إن حديث مستشار وزير الحج لشؤون العمليات والسلامة، يأتى ليؤكد أن 25% من حملات الحجيج لا يلتزمون بساعات الحظر المفروضة عليهم في التطويف ، ومخالفتهم مواعيد جداول تفويج حجيجهم ، التي سلمت لهم من قبل الوزارة منذ وقت مبكر ، مشيرا إلى أن غالبية المؤسسات المخالفة، تتبع لحملات حجاج الداخل.

وطرح القرني ورقة “المكان المميز”، كآلية عقابية ستتخذها وزارة الحج ، بعد وصول عمليات التقييم من اللجان الخاصة ، وقال “إن ما يهم أي مؤسسة حج سواءً في الداخل أو الخارج ، هي القرب من جسر الجمرات ، وكل من يخالف سيحول من مكانه بشكل تعاقبي ، فمن عند الجسر سينقل لآخر وادي مني” ، دون إضافة أي تفاصيل في هذا الإطار ، مشيرا إلى أن حزم العقوبات لا تنحصر فقط في الالتزام بجداول التفويج فقط ، بل لمؤسسات طوافة حجاج الداخل والخارج ، التي لم تلتزم بإبقاء الـ50% من حجاجها غير المتعجلين لليوم.

ولفت القرنى إلى أن مشعر عرفات بحاجة إلى إعادة تهيئة بنيته التحتية ، من حيث التخلص من الخيام التقليدية التي يمكنها أن تضر بسلامة ضيوف الرحمن ، بالإضافة إلى هندسة المشعر من جانب مصاريف السيول، ومربعات مخيمات الحجيج.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية للشؤون الميدانية المطوف محمد بن حسن معاجيني قوله بأنهم طلبوا من مكاتب شؤون حجاج وتونس والمغرب والجزائر والسودان ، إلى إبقاء حجيجهم لليوم الثالث عشر، وذكر أنهم تجاوبوا معهم بشأن ذلك.

وأشار معاجيني إلى أن مؤسستهم تفكر في طرح مبادرة مع وزارة الحج تمنح مكاتب شؤون الحجاج التي تبقي أكبر قدر من حجاجها في مشعر منى لليوم الثالث ، ومنحها مزايا على مستوى الخدمات المقدمة ، وتذليل العقبات لحجاجها ، للتخفيف على المنطقة المركزية للحرم المكي.

أ ش أ

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