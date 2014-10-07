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اليوم.. 4 رحلات لعودة 1290 حاجًا من حجاج السياحة والترانزيت

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اليوم.. 4 رحلات لعودة 1290 حاجًا من حجاج السياحة والترانزيت اليوم.. 4 رحلات لعودة 1290 حاجًا من حجاج السياحة والترانزيت

قال الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تُسير اليوم الثلاثاء 4 رحلات جوية جميعهم من مطار جدة إلي مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لنقل 1290 حاجاً من حجاج السياحة والترانزيت .
> وأضف الحفني في تصريحات له، أن اليوم تبدأ الشركة رسمياً غدا الأربعاء في تشغيل جسرها الجوي الذي يشمل تسيير رحلات منتظمة وإضافية بمتوسط 15إلي 20 رحلة يومياً من الأراضي المقدسة إلي المطارات المصرية لعودة الحجاج بعد الانتهاء من أداء جميع مناسك الحج ، وسوف تُسير الشركة رحلاتها في مرحلة العودة من الصالة الشمالية بمدينة الحجاج بجدة اعتبارا من غد الأربعاء بينما تسير أولي رحلاتها من مطار المدينة المنورة اعتبارا من يوم الجمعة القادمة بنقل مجموعات من حجاج الترانزيت والسياحة يليها تباعاً حجاج القرعة والجمعيات وباقي الهيئات والبعثات المختلفة .

وأكد الحفني، أن الشركة أنهت كافة استعداداتها لتوفير سبل الراحة والتيسير علي ضيوف الرحمن خلال مرحلة العودة من رحلتهم الُمباركة ، من المقرر تسيير 275 رحلة جوية لنقل حوالي 70 ألف حاجاً من الأراضي المقدسة بواقع 155 رحلة من جدة و120 رحلة من المدينة المنورة .

وأوضح أن الشركة نقلت في مرحلة سفر الحجاج هذا العام 62 ألف حاجاً بخلاف حجاج فلسطين ونيجيريا بزيادة 9% عن المخطط له في هذه المرحلة ، وان إمكانيات الشركة تستوعب أي زيادة محتملة في أعداد الحجاج بطرح سعة مقعدية كبيرة أسوة بما حدث في الأعوام السابقة خلال مرحلة العودة والتي تشهد نقل أعداد أكبر من مرحلة السفر .

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