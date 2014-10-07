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مقتل 16 تكفيري والقبض على 6 في حملة أمنية جنوب الشيخ زويد

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مقتل 16 تكفيري والقبض على 6 في حملة أمنية جنوب الشيخ زويد مقتل 16 تكفيري والقبض على 6 في حملة أمنية جنوب الشيخ زويد

أرشيفية

قامت قوات الجيش بعملية مداهمة، فجر اليوم الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 16 تكفيري والقبض على 6 أخرين.

وأكد شهود عيان أن اشتباكات وقعت بين عدد من المسلحين وأفراد الجيش أسفرت عن مقتل 16 تكفيرى بعد قيام قوات من الجيش بعملية مداهمات على قريتى المقاطعة والمهدية مع الساعات الاولى لصباح الثلاثاء

واكد مصدر امنى ان القوات  رصدت تحرك سيارتى دفع رباعى بمنطقة جنوب الجورة وقصفهم وقتل 6 مسلحين بها . كما تم مهاجمة مجموعة مسلحة بجنوب رفح وبعد اشتباك مع المجموعة التى كانت تستقل 3 سيارت دفع رباعى تم قتل 10 من بينهم . كما ألقت القوات القبض على 6 آخرين مشتبه بهم ودمرت 6 عشش

وأضاف المصدر الأمنى أن العملية استهدفت الاكمنة التى تقوم جماعة أنصار بيت المقدس بعملها.

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