وزير الصناعة يعلن إطلاق البرنامج القومي للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

أطلق منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة البرنامج القومى للتمكين الإجتماعى والإقتصادى للمرأة ، والذى يهدف إلى خلق آفاق جديدة للمرأة المصرية تساعدها على خلق فرص للتمكين الاجتماعي والاقتصادي ، من خلال تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن بأحدث الأساليب العلمية وعلى أيدى مدربين محترفين يتم اعتمادهم من قبل مجلس التدريب الصناعي بما يضمن تأهيل المرأة المصرية لسوق العمل ، وأيضاً تدريب السيدات والفتيات على مبادئ ريادة الأعمال ، وكيف تبدأ مشروعها الصغير ، وما هي عوامل إنجاح المشروع الصغير ، وكيف تسوق منتجاتها ، ومن ثم تستطيع توفير مصدر دخل مستقل فيما يعد خطوة مهمة نحو تمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

وقال عبد النور – فى بيان له اليوم – إن هذا البرنامج القومى والذى سيقوم بتنفيذه مجلس التدريب الصناعى يأتى إيماناً من الوزارة بأهمية دور المرأة المصرية فى تنمية المجتمع بإعتبارها جزء لا يتجزأ من القوى البشرية المعول عليها قيادة التغيير نحو صناعة مستقبل أفضل لمصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى انه سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالحكومة المصرية ، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

ومن جانبه ، أشار محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى إلى أن هناك عددا من المشروعات التى ينفذها المجلس فى إطار البرنامج القومى للتمكين الإجتماعى والإقتصادى للمرأة ، ومنها مشروع المرأة للعمل والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ويهدف الى تأهيل المرأة فى مختلف محافظات الجمهورية لسوق العمل وفى مجال ريادة الأعمال ، ومشروع وظيفتك داخل بيتك والذى يهدف إلى إتاحة تدريب فنى على المهنة التي ترغب فيها المشتركة سواء كان (تطريز عباءات – حياكة – تريكو مكن – صناعات غذائية ) بجانب التدريب على أساسيات ريادة الأعمال وربط المتدربات بالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات التمويلية المختلفة فضلا عن مساعدة المتدربات على ايجاد منافذ لتسويق المنتجات .

وأضاف أن المشروعات تشمل أيضاً مشروع قرية واحدة منتج واحد (صنع فى مصر) والذى يستهدف القرى المتميزة بصناعات معينة وتأهيل السيدات والفتيات على احتراف هذه المهنة وخلق تكتلات متميزة فى هذه الصناعة ، ومشروع إحياء المهن التراثية وتستهدف تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن التراثية والتي قارب العديد منها على الاندثار لقلة الأيدي العاملة الماهرة فيها مثل الارابيسك والخيامية ، بالإضافة إلى مشروع اللوجيستيات وأعمال الموانىء حيث يعد انطلاق مشروع محور قناة السويس هو البادرة الأساسية لخلق هذا المشروع ، ويستهدف تدريب السيدات والفتيات على أعمال الموانئ واللوجستيات.

أ ش أ