أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الصناعة يعلن إطلاق البرنامج القومي للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

Google+ Print
وزير الصناعة يعلن إطلاق البرنامج القومي للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وزير الصناعة يعلن إطلاق البرنامج القومي للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور

أطلق منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة البرنامج القومى للتمكين الإجتماعى والإقتصادى للمرأة ، والذى يهدف إلى خلق آفاق جديدة للمرأة المصرية تساعدها على خلق فرص للتمكين الاجتماعي والاقتصادي ، من خلال تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن بأحدث الأساليب العلمية وعلى أيدى مدربين محترفين يتم اعتمادهم من قبل مجلس التدريب الصناعي بما يضمن تأهيل المرأة المصرية لسوق العمل ، وأيضاً تدريب السيدات والفتيات على مبادئ ريادة الأعمال ، وكيف تبدأ مشروعها الصغير ، وما هي عوامل إنجاح المشروع الصغير ، وكيف تسوق منتجاتها ، ومن ثم تستطيع توفير مصدر دخل مستقل فيما يعد خطوة مهمة نحو تمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

وقال عبد النور – فى بيان له اليوم – إن هذا البرنامج القومى والذى سيقوم بتنفيذه مجلس التدريب الصناعى يأتى إيماناً من الوزارة بأهمية دور المرأة المصرية فى تنمية المجتمع بإعتبارها جزء لا يتجزأ من القوى البشرية المعول عليها قيادة التغيير نحو صناعة مستقبل أفضل لمصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى انه سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالحكومة المصرية ، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

ومن جانبه ، أشار محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى إلى أن هناك عددا من المشروعات التى ينفذها المجلس فى إطار البرنامج القومى للتمكين الإجتماعى والإقتصادى للمرأة ، ومنها مشروع المرأة للعمل والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ويهدف الى تأهيل المرأة فى مختلف محافظات الجمهورية لسوق العمل وفى مجال ريادة الأعمال ، ومشروع وظيفتك داخل بيتك والذى يهدف إلى إتاحة تدريب فنى على المهنة التي ترغب فيها المشتركة سواء كان (تطريز عباءات – حياكة – تريكو مكن – صناعات غذائية ) بجانب التدريب على أساسيات ريادة الأعمال وربط المتدربات بالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات التمويلية المختلفة فضلا عن مساعدة المتدربات على ايجاد منافذ لتسويق المنتجات .

وأضاف أن المشروعات تشمل أيضاً مشروع قرية واحدة منتج واحد (صنع فى ) والذى يستهدف القرى المتميزة بصناعات معينة وتأهيل السيدات والفتيات على احتراف هذه المهنة وخلق تكتلات متميزة فى هذه الصناعة ، ومشروع إحياء المهن التراثية وتستهدف تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن التراثية والتي قارب العديد منها على الاندثار لقلة الأيدي العاملة الماهرة فيها مثل الارابيسك والخيامية ، بالإضافة إلى مشروع اللوجيستيات وأعمال الموانىء حيث يعد انطلاق مشروع محور قناة السويس هو البادرة الأساسية لخلق هذا المشروع ، ويستهدف تدريب السيدات والفتيات على أعمال الموانئ واللوجستيات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري