حكومة ميانمار تفرج عن أكثر من 3 آلاف سجين

أعلنت الحكومة في ميانمار اليوم الثلاثاء أنها ستفرج عن أكثر من ثلاثة آلاف سجين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن يو يي هتوت وزير الإعلام في ميانمار قوله إن الرئيس ثين سين قد عفا عن هؤلاء السجناء من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وقد تم إطلاق سراح معظم السجناء السياسيين في ميانمار (المعروفة أيضا باسم بورما) كجزء من عملية الإصلاح التي تشهدها هذه الدولة، ذلك في الوقت الذي تقدر فيه جماعات حقوق الإنسان عدد الذين مازالوا محتجزين بالمئات.

يشار إلى أن الرئيس ثين سين – الذي فاز بالسلطة في عام 2010 – قد تعهد بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

أ ش أ