سفير مصر لدي اليمن يزور النصب التذكاري لشهداء “أكتوبر” بصنعاء

قام يوسف أحمد الشرقاوي سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن والسيدة حرمه، أمس الاثنين، بزيارة النصب التذكاري للشهداء المصريين بصنعاء، حيث قاموا بقراءة الفاتحة ووضع إكليلاً من الزهور بمناسبة ذكرى احتفالات حرب 6 أكتوبر المجيدة، وذلك في حضور كل من ملحق الدفاع وجميع أعضاء السفارة واعضاء المكاتب الفنية التابعة.

وفور انتهاء مراسم الزيارة، عقد السفير الشرقاوي اجتماعا غير رسميً مع أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية للاطمئنان على أوضاع المصريين المتواجدين في اليمن وأسرهم، والقى كلمة نقل فيها تهنئة السيد رئيس الجمهورية لابناء الجالية المصرية وقدم التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في ثورة 26 سبتمبر المجيدة في اليمن والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في حرب أكتوبر 1973.

من جانب آخر، أقام الشرقاوي، حفل استقبال بدار السكن حضره أبناء الجالية المصرية المقيمين باليمن وبعض الشخصيات اليمنية ورجال الأعمال المصريين وجميع أعضاء السفارة، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليمن. واكد السفير الشرقاوي على عمق وأهمية العلاقات المصرية اليمنية وأكد حرص مصر على توطيدها وتطويرها.