مقتل 16 تكفيري والقبض على 4 في حملة أمنية جنوب الشيخ زويد

قامت قوات الجيش بعملية مداهمة، فجر اليوم الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 16 تكفيري والقبض على 4 أخرين.

وكان شهود عيان قد أكدوا ان اشتباكات وقعت بين عدد من المسلحين وافراد الجيش بعد قيام قوات من الجيش بعملية مداهمات على قريتى المقاطعه والمهدية مع الساعات الاولى لصباح الثلاثاء.

واضاف شهود العيان ان الاشتباكات شهدت اطلاق نار كثيف من الجانبين دون وقوع اصابات وهى المره الاولى التى تقوم بها المدرعات بحملة مداهمات ليلا.

واكد مصدر امنى ان الهجوم استهدف عدد من الأكمنة التى تقوم جماعة انصار بيت المقدس بعملها على مداخل تلك القرى.