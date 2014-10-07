ضبط أمين شرطة بحوزته 2 لفافة هيروين في حملة بسوهاج‎

قامت الأجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج بشن حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة الغير مرخصة والمواد المخدرة وضبط الأمن بالشارع، حيث تم ضبط 50 قرص تامول المخدر وعدد ” 2 ” لفافة لمادة الهروين المخدر وزنوا حوالي “10 ” – مبلغ مالي ” 800 ” جنيهاً بحيازة المتهم أسامة عبد اللطيف محمد محمود 33 سنة أمين شرطة ومقيم حي راشد – قسم أول سوهاج .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3644 إداري قسم أول سوهاج لسنة 2014.

تم ضبط 951 مخالفة مرورية و 17 قضية تموينية و قطعتين سلاح آلي و 6 قطع سلاح أبيض ضبط متهم مطلوب ضبطه وأحضاره علي ذمة قضية ” خطف ” ضبط قضيتين إشتباه وتم تنفيذ عدد 98 حكم قضائي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .