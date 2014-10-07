أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«كي مون» يحذر من حملة داعش في عين العرب شمال سوريا

Google+ Print

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها حاليا تنظيم «داعش» في مدينة عين العرب، بشمال سوريا.

وقال الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، إنه «يتابع بقلق بالغ الهجوم المستمر لتنظيم داعش على مدينة عين العرب السورية، والذي أدى إلى نزوح جماعي للمدنيين، خاصة إلى تركيا فضلا عن المزيد من الوفيات والإصابات».

وأضاف أن «هناك انتهاكات جسيمة، وواسعة النطاق، لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ترتكبها الجماعة الإرهابية في حملتها الهمجية، على المناطق التي وقعت تحت سيطرتها في سوريا والعراق، وإنني أدعو بإلحاح جميع أولئك الذين لديهم الوسائل لإتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان المدنيين المحاصرين في عين العرب، أن يفعلوا ذلك».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية