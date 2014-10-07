«كي مون» يحذر من حملة داعش في عين العرب شمال سوريا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها حاليا تنظيم «داعش» في مدينة عين العرب، بشمال سوريا.

وقال الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، إنه «يتابع بقلق بالغ الهجوم المستمر لتنظيم داعش على مدينة عين العرب السورية، والذي أدى إلى نزوح جماعي للمدنيين، خاصة إلى تركيا فضلا عن المزيد من الوفيات والإصابات».

وأضاف أن «هناك انتهاكات جسيمة، وواسعة النطاق، لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ترتكبها الجماعة الإرهابية في حملتها الهمجية، على المناطق التي وقعت تحت سيطرتها في سوريا والعراق، وإنني أدعو بإلحاح جميع أولئك الذين لديهم الوسائل لإتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان المدنيين المحاصرين في عين العرب، أن يفعلوا ذلك».