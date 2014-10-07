فقدان سفينة شحن فيتنامية على متنها 18 شخصا بين ماليزيا وإندونيسيا

قال مسؤول، الثلاثاء، إن سفينة شحن فيتنامية، مع طاقمها المكون من 18 شخصا وأكثر من خمسة آلاف طن من النفط، فقدت في المياه بين ماليزيا وإندونيسيا.

واختفت السفينة من على شاشات الرادار وفقدت الاتصال اللاسلكي وهي على بعد نحو 180 ميلا بحريا شمال شرق سنغافورة، و360 ميلا بحريا جنوب شرق كا ماو كيب في فيتنام، حسبما ذكر لوو دوك تونج نائب مدير مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في فيتنام.

وغادرت السفينة سنغافورة، الخميس الماضي، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء في وسط فيتنام يوم الاحد. وقال تونج أن الأحوال الجوية كانت عادية.

وأضاف: «ندرس الكثير من الاحتمالات، بما في ذلك (اختطافها من قبل) قراصنة».

وطلب خفر السواحل الفيتنامي المساعدة من السلطات في سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا من أجل العثور على السفينة.