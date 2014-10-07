تقرير حكومي: زمام الزراعة 9.2 مليون فدان.. والمصانع وفرت 1.3 مليون طن آزوت

أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالي الزمام الزراعي لمصر يصل إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضي الجديدة المستصلحة.

ووفقا للتقرير ذاته، يصل عدد الحائزين على هذه المساحات إلى 4 ملايين و586 ألف حائز في مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان، فيما بلغت المساحة المحصولية خلال الموسمين الزراعيين الصيفي والشتوي، 16 مليونا و913 ألف فدان.

وطبقا للتقرير، بلغ إجمالي الاحتياجات السمادية لزراعة 9 ملايين و270 ألف فدان 9 ملايين و944 ألفا و813 طنا، يتم توزيعها بنسبة 65.5 % لجمعيات الائتمان و7.25 % لجمعيات الإصلاح الزراعي و27.7 % لجمعيات استصلاح الأراضي.

وأوضح التقرير أن إجمالي كميات الأسمدة المفترض توريدها من شركات إنتاج الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام حتي 28 سبتمبر الماضي، بلغ مليون و294 ألفا و436 طن أسمدة آزوتية تم توريد مليونا و23 ألفا و747 طنا، بنسبة تصل إلى 79.1 % من المستهدف توريده لوزارة الزراعة.

وجاء في التقرير أن إجمالي كميات الأسمدة المستهدف توريدها لصالح الوزارة من المناطق الحرة حتي 15 سبتمبر الماضي، باغ 565 ألفا و147 طن أسمدة آزوتية، تم توريد 322 ألفا و150 طن، بنسبة تصل إلى 57 % من المستهدف، ليصل إجمالي كميات الأسمدة الواردة للوزارة من المصانع الحكومية والمناطق الحرة إلى مليونا و345 ألفا و897 طنا، بدلا من مليون و859 ألفا و583 طنا، هي إجمالي احتياجات الموسم الصيفي الماضي.