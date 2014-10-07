واشنطن تستخدم «هليكوبتر» للمرة الأولى لضرب مقاتلي «داعش»

يستخدم الجيش الأمريكي طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي ضد مقاتلي الدولة الإسلامية مما يعرض القوات الأمريكية لمخاطر أكبر من النيران الارضية أثناء تقديم دعم للقوات العراقية في معركتها ضد التنظيم الإسلامي الذي اجتاح أجزاء من البلاد.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الاوسط إن القوات الأمريكية استخدمت طائرات هليكوبتر ضد مقاتلي الدولة الاسلامية أمس الاحد ثم مرة أخرى اليوم الاثنين وهي تضرب مجموعات تستخدم قذائف المورتر بالاضافة إلى وحدات أخرى قرب الفلوجة.

وذكر الميجر كورتيس كيلوج في رسالة بالبريد الالكتروني «هذه هي المرة الاولى التي تستخدم فيها طائرات هليكوبتر بالتنسيق ولدعم عمليات قوات الأمن العراقية».

وأضاف: الحكومة العراقية طلبت دعما باستخدام هذه القدرة قرب الفلوجة لصد (داعش).

وأوضح مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم نشر أسمائهم أن طائرات الهليكوبتر التي استخدمت هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي.

وقال ريتشارد فونتين رئيس مركز نيو أمريكان سيكوريتي للبحوث إن قرار الجيش استخدام طائرات أباتشي «يوضح أنهم حققوا نتائج محدودة بالغارات الجوية من المقاتلات والقاذفات والطائرات دون طيار».

وقال كريستوفر هارمر وهو ملاح جوي سابق بسلاح البحرية ويعمل الآن محللا بمركز لدراسات الحرب إن هذا تصعيد كبير في مستوى المخاطرة التي تتخذها القوات الأمريكية التي تساعد الجيش العراقي.

وتابع هارمر: «الطائرات المزودة بأجنحة ثابتة تطير على ارتفاع 30 ألف قدم (9000 متر) وهي محصنة تماما ضد نوع الأسلحة التي لدى مقاتلي الدولة الإسلامية لكن طائرات الهليكوبتر غير محصنة».

وأضاف «عندما تقود طائرة هليكوبتر على ارتفاع 150 قدما (50 مترا) فوق الأرض فانه يمكن ضرب تلك الهليكوبتر بقذيفة صاروخية أو بندقية آلية... ولذلك فان هناك خطورة أكبر».

من جانبه قال الكولونيل ستيف وارين المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) إن القرار باستخدام طائرات هليكوبتر اتخذ بسبب طبيعة الأهداف لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن من الذي اتخذ القرار.

وقال هارمر إن طائرات الهليكوبتر ستكون أكثر فاعلية في دعم القوات البرية العراقية التي تشتبك مباشرة في قتال مع مقاتلي

«داعش» لأنها تحلق على ارتفاع منخفض وابطأ وأكثر قدرة على تحديد الأهداف.

وأضاف: «إذا كان هناك جيش عراقي يقاتل ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية فمن الأفضل بكثير أن تكون هناك طائرات هليكوبتر تدعم الجيش العراقي بدلا من الطائرات ذات الاجنحة لثابتة».

وقال وارين إن الجيش بحث مخاطر استخدام طائرات هليكوبتر قبل نشرها. وأضاف أن الجيش يجري «تقييما للمخاطر مع كل عملية تنفذ وفي هذه الحالة اتخذ القرار بأن هذا البرنامج هو المناسب للهدف المحدد».

وقالت القيادة المركزية في نشرة اذيعت يوم الاحد ان القوات الامريكية نفذت أربع ضربات شمال شرقي الفلوجة وأصابت وحدتين تستخدمان قذائف المورتر وهي وحدة كبيرة من مقاتلي «داعش» ووحدتين صغيرتين تابعتين للتنظيم. وقالت في إفادة الاثنين إن ضربتين شمال شرقي الفلوجة أسفرتا عن تدمير موقعين لقذائف مورتر ومخبأ للدولة الاسلامية.