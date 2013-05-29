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عدد من الأحزاب السياسية تعلن تضامنها مع المثقفين والفنانين ضد قرارات وزير الثقافة

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عدد من الأحزاب السياسية تعلن تضامنها مع المثقفين والفنانين ضد قرارات وزير الثقافة عدد من الأحزاب السياسية تعلن تضامنها مع المثقفين والفنانين ضد قرارات وزير الثقافة

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

أكد الناشط السياسى أحمد عبدربه عضو المكتب السياسي لشباب جبهة الإنقاذ الوطني وعضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية، أنه جاء ممثلا

لشباب الجبهة والحزب لإعلان تضامنهما مع المثقفين والمبدعين والفنانين والعاملين بدار الأوبرا المصرية في وقفتهم لمواجهة ما أسماه بمحاولة طمس الهوية المصرية، واستبدالها بهوية أخرى.

وأشار إلى أن المبررات التي صرح بها وزير الثقافة لقرارته الخاصة بإنهاء ندب عدد من القيادات غير مبررة وعشوائية وبدون أي اسباب منطقية، مؤكدا أن تضامن شباب الجبهة والحزب جاء إيمانا منهما بضررة الحفاظ على تاريخ الدولة المصرية والثقافة وتطورها.

ووصف الدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية المقالة بأنها "مرشحة الثورة داخل الأوبرا وجزءا من الحراك الثوري في "، مؤكدا أن دعم جموع الفنانين والمثقفين و العاملين لها يعكس تفانيها وإخلاصها في العمل.

ومن جانبه، أعلن محمود الريحاني المستشار الإعلامي لحزب الغد، تضامن الحزب من جميع المثقفين ورفضه لسياسات وزير الثقافة الأخيرة، والتي تستهدف أخونة الحركة الثقافية المصرية.

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