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وزير الزراعة: الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ4383 قرية و6249 عزبة

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قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تمت الموافقة على إقامة مشروعات للنفع العام في مساحة 94 فدانا و15 قيراطا في محافظات: القليوبية وكفر الشيخ وبني سويف والشرقية والفيوم والبحيرة والجيزة.

وأوضح البلتاجي في بيان صحفي الثلاثاء أن هذه المشروعات تشمل إقامة مجمعات مدارس وأسواق ومحطات مياه شرب، ومشروعات للصرف المغطي لتحسين خواص التربة الزراعية.

وأشار «البلتاجي» إلى أن إجمالي المساحات المستقطعة من الأراضي الزراعية والتي تمت الموافقة بالبناء عليها لارتباطها بمشروعات تخدم القطاع الزراعي، تصل إلى 9 أفدنة.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من برنامج الأحوزة العمرانية للعزب والنجوع والكفور بإجمالي 6 آلاف و249 عزبة، وذلك حتي 24 سبتمبر الجاري.

وأكد البلتاجي أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لعدد 123 مدينة وذلك حتي 24 فبراير الماضي، ومن الأحوزة العمرانية لعدد 4383 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والري.

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