لأول مرة .. مكيف محمول على معصم يدك

أصبح بإمكانك وضع مكيّف للهواء على معصمك لمنحك هواء بارداً أو ساخناً بحسب الطلب، فقد أصبح بإمكانك اليوم الاستغناء عن تلك العادة القديمة التي تقضي بوضع المعصم تحت المياه الباردة للتخلص من الحرّ، والفضل يعود في ذلك لمجموعة من الطلاّب الذين يطوّرون سواراً يعمل كمكيّف للهواء على معصمك، وأطلق على هذا الابتكار اسم الـ “Wristify”، وهو يصدر هواء بارداً أو ساخناً على البشرة لتعديل حرارة الجسم وليس الرطوبة.

وفاز المشروع العام الفائت بمبلغ قدره 10000 دولار، في مسابقة صناعة وتصميم المواد الهندسية في الـ “Massachusetts-based university” وقد وصل مشروعهم اليوم إلى الدور النهائي في مسابقة “Intel’s Make it Wearable”، وفي النتيجة حازت المجموعة على مبلغ إضافي قدره 50000دولار لتنفيذ مشروعهم وجعل السوار حقيقة، إضافة إلى الجائزة المالية، حاز الفريق على الإرشاد والدعم التقني من “Santa Clara-based tech giant” وقد تمّ تطوير نسخة نموذجية أولية وهي تخضع الآن للاختبارات، كما ابتكر المصممّ “Niccolo Casas” نموذجاً عن شكل السوار النهائي. ويستخدم “Wristify” جميع الموجات الطبيعية للبرودة والحرارة لتفعيل الـ “thermoreceptors” على سطح البشرة، فتشعر بالتجدد ويصبح لون السوار أزرقاً عندما يقوم بتبريدك وأحمراً عندما يقوم بتدفئتك.

ويعلن عن الفائز في مسابقة “Intel’s” في الثالث من نوفمبر من العام الحالي. وتقول مختبرات “EMBR” أن الفريق يعمل جاهداً لتطوير سوار “Wristify” في أسرع وقت ممكن، من غير أن يعلنوا عن الفترة لانتهائه أو سعره، ويعتبر هذا الابتكار مهماً، لأنه عندما يبرّد السوار المعصم أو يدفئه، تدخل الحرارة مباشرة في الدم، مما يبدل حرارة الجسم كلها.