أوباما يدعو إلى مزيد من الفحوصات لركاب الطائرات لمنع انتشار “الإيبولا”

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن الولايات المتحدة تخطط لتعزيز الفحوصات على الركاب في المطارات في أفريقيا والولايات المتحدة لمنع انتشار فيروس إيبولا.

وأضاف أوباما، عقب اجتماع مع فريقه الأمني بخصوص الوباء، أن وصول رجل مصاب بالفيروس من ليبيريا إلى “دالاس” يوضح الحاجة للفحوصات وتعريف العاملين في المجال الطبي بالولايات المتحدة بكيفية تحديد الفيروس.

ودعا أوباما أيضًا إلى انخراط دولي أكبر لوقف هذا الوباء، قائلاً: إن العديد من الدول لم تكثف من مجهوداتها في هذا الصدد بالشكل المطلوب.

وقال أوباما إن “الدول التي تعتقد أن بإمكانها الجلوس على الهامش وانتظار ما ستقوم به فقط الولايات المتحدة، ستتسبب في استجابة أقل فعالية وأقل سرعة وهذا يعني أن هناك أشخاصا سيموتون، وهذا يعني أيضًا أن الانتشار المحتمل للمرض خارج هذه المناطق في غرب أفريقيا بات وشيكًا”.