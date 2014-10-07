أنور قرقاش: لقاءات محمد بن راشد ومحمد بن زايد غير الرسمية عميقة المعاني

أكد معالي أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن صور اللقاءات غير الرسمية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحمل معاني عميقة وإيجابية حول قيادة سياسية متضامنة ومتواصلة لخير الوطن.

وأضاف معاليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن أريحية هذه اللقاءات بعيداً عن الرسميات وبين أبناء هذا الوطن وفي كافة المناسبات، صور مؤثرة ومطمئنة لوحدة الصف وتماسك الدار ووضوح الدرب، وهذه البساطة والتشاور والتواصل والمحبة المتبادلة الصافية، نهج أسس لنجاحنا، ونرى في استمراره كل الحرص عليه، الإمارات غالية وقيادتها تدرك ذلك.