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حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بالعيد

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حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بالعيد حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بالعيد

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح أمس بقصر سموه في الرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك.

كما استقبل سموه عدداً من كبار المسؤولين والتجار والمواطنين والمقيمين الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية.

حضر الاستقبالات الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الإلكترونية في الفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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