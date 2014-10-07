وصول 4 رحلات إلى أبوظبي وتوقع 8 اليوم

واصل أمس مطار ابوظبي الدولي، ولليوم الثاني على التوالي، استقبال حجاج الدولة العائدين من الاراضي المقدسة بعد ان ادوا مناسك الحج لهذا العام، حيث وصلت امس 4 رحلات للحجاج تتبع شركة الاتحاد للطيران والخطوط الجوية العربية السعودية، ومن المتوقع وصول حوالي 8 رحلات خلال اليوم، فيما تصل بعثة الحج الرسمية للدولة يوم الخميس المقبل، كما أعلنت مطارات دبي تأجيل وصول أول دفعة حجاج من الدولة على متن الخطوط الجوية السعودية إلى الساعة الرابعة عصراً بعد أن كان من المقرر وصولها الساعة التاسعة من صباح اليوم، تتبعها أخريان على متن الناقلة طيران الإمارات بعد غد الأربعاء، على أن تتوالى بقية الدفعات وفق جدول رحلات الشركتين.

وأوضحت مطارات دبي أن طائرة الخطوط الجوية السعودية ستصل إلى المبنى واحد في الساعة الرابعة عصر اليوم وأن التأخير يعود إلى إجراءات الخطوط الجوية السعودية، فيما سيتم استقبال الحجاج القادمين على متن طيران الإمارات في المبنى 3. إلى ذلك وصلت أمس عند الساعة الثانية فجراً أول رحلة على متن طيران فلاي دبي تقل حجيجاً من المدينة المنورة.

وأكدت المطارات جاهزيتها لتسهيل عودة الحجاج، بعد اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مشيرة إلى تشكيل فريق يعمل على مدار الساعة بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المختصة، وبالتعاون مع نحو 300 من موظفي خدمة «هل يمكنني المساعدة؟» لتوفير الخدمات الفضلى للحجاج، الذين سيتم تخصيص بوابات لهم، تضمن تسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم من المطار.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والذي كان من بين الحجاج الواصلين الى مطار ابوظبي مساء أمس، أن حجاج الإمارات محل اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، (حفظه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين يحرصون على تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين لأداء مناسكهم على أكمل وجه، مشيرا الى حرص قيادات الدولة على التواصل مع العاملين في بعثة الحج الرسمية للاطمئنان على احوال حجاج الدولة.

نسيج حكومي

وقال: ان الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، هي جزء من نسيج حكومي يعمل في دولة الإمارات تحت قيادة رشيدة، تحرص دائماً على راحة وسلامة كل من يقيمون على أرض الإمارات، من مواطنين ومقيمين، وهذه الخدمات تنتقل مع انتقالهم حيثما كانوا.

وعن الزيادات التي شهدتها أعداد الحجيج عما كان مقرراً، الأمر الذي تسبب في بعض المشاكل، قال محمد عبيد المزروعي ، رئيس بعثة الحج الرسمية لدولة الامارات: ان بعض أصحاب الحملات وهم قليلون، كانت لهم بعض التجاوزات فيما يخص مسألة الأعداد، ونحن لدينا قوانين واضحة، لا بد من تطبيقها على المخالف حتى لا تتكرر الظاهرة، وهناك لجان معنية للتفتيش لرصد هذه المشاكل.

واوضح ان معظم الشكاوى الواردة خلال هذا الموسم كان سببها المواصلات، حيث تمت معالجتها وبشكل فوري، مؤكدا ان البعثة الرسمية سوف تستقبل اي شكاوى ترد من الحجاج بعد عودة جميع الافواج والحملات وستنظر فيها.

واشار الى انه تم تشكيل لجان لتوديع الحجاج ومتابعة شؤون المغادرة تسهيلا على حجاج الدولة ومساعدة لهم في انجاز الاجراءات، لافتا الى ان موسم الحج من افضل المواسم وانجحها، من حيث تسهيل الاجراءات وسلاسة اداء المناسك وقلة الشكاوى الواردة من الحجاج على الحملات.

جهود

من جانب آخر ثمن عدد من الحجاج الذين توافدوا الى مطار ابوظبي أمس، جهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الأراضي المقدسة، مقدرين جهود المسؤولين بالدولة وحرصهم على الاطمئنان عليهم باستمرار.

وأكد الحاج ياسر الكبيسي أنه لم يصادف أي عقبات أو عوائق خلال رحلة الحج، وأن الحج هذا العام كان ميسراً، وتحت إشراف ومتابعة دؤوبة من قِبل البعثة الرسمية بمختلف لجانها.

ونوه الحاج علي الصعري أن موسم حج هذا العام كان مميزا، ولم يشهد معاناة مثل السنوات الماضية، مشيرا الى أن حجاج الإمارات أدوا المناسك بيسر وسهولة، وحظوا باهتمام بالغ من البعثة الرسمية.

واوضح الحاج سالم الشامسي أن البعثة الرسمية قامت بتشكيل لجنة، تعمل على مدار الساعة، تولت مهام استقبال الحجاج في مطارات المملكة العربية السعودية، وانجاز جميع اجراءات سفرهم.

وقامت شركة أبوظبي للمطارات، والجهات المعنية بوضع الخطط اللازمة لضمان انسيابية إجراءات عودة الحجيج من الأراضي المقدسة إلى الدولة، بتوفير العدد اللازم من الموظفين. وكانت بعثة الحج الرسمية قد قامت وبالتنسيق مع هيئة الطيران المدني السعودي بمتابعة الجدول الزمني لرحلات عودة الحجاج، ومواعيد وصولهم إلى المطار.