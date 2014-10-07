بريطاني يعترف بمهاجمة 3 شقيقات من الإمارات في لندن

اعترف بريطاني يدعي فيليب سبينس بأنه هاجم ثلاث شقيقات من الإمارات في أحد الفنادق الفاخرة في لندن بمطرقة، لكنه أنكر أنه حاول قتلهن. واعترف الرجل بأنه تسبب في أذى جسدي كبير للضحايا.

وتم نظر دفاع المتهم الأسبوع الماضي، لكنه لم يتم الإعلان عنه إلا أمس الاثنين بأمر من القاضي. ومن المقرر أن يعرض المتهم على المحكمة الأسبوع الحالي بتهمة الشروع في القتل. وأسفر الهجوم عن إصابة إحدى الشقيقات بإصابة بالغة، وتعاني الشقيقات الثلاث من إصابات في الرأس والوجه. وقع الهجوم في ابريل الماضي، ثم تلاه هجوم آخر على عائلة من الإمارات في لندن.