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«الخارجية الأمريكية» تؤكد حضور «كيري» مؤتمر إعمار غزة في مصر

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين ساكي، الإثنين، أن وزير الخارجية، جون كيري، سيحضر مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد في في الثاني عشر من الشهر الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ساكي في وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

ويهدف المؤتمر المرتقب إلى دعم الشعب الفلسطينى في قطاع غزة والعمل على إعادة إعمار القطاع وتوفير المواد اللازمة له.

يذكر أن قطاع غزة تعرض لدمار شديد خلال عملية الجرف الصامد التي شنتها إسرائيل في السابع من شهر يوليو الماضي بدعوى الرد على الهجمات الصاروخية انطلاقا من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتسببت العملية في استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، بينما قتل أكثر من 70 إسرائيليا وأصيب اكثر من 100 آخرين.

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