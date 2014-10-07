روسيا تشكل منظومة أقمار صناعية لرصد منطقة القطب الشمالي

أفادت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” أنها تعتزم تشكيل منظومة من الأقمار الصناعية للرصد الجوي لمراقبة منطقة القطب الشمالي.

ضمن هذا البرنامج سيتم إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء للمساعدة في رصد وتنبؤ الظروف الجوية للطيران، وكذلك قياس المجال المغناطيسي للأرض والأيونوسفير.

المنظومة المسماة “آركتيكا- ام” مؤلفة من قمرين صناعيين أحدهما “ميتيور- ام” و”الكترو- ال” الذين سيدوران على مدارات بيضوية عالية لمراقبة القطب الشمالي، وفقًا لما جاء على الموقع الرسمي لوكالة “روس كوسموس”.

القمر الصناعي الثاني من المشروع، مقرر إطلاقه العام القادم، وفقًا لرئيس مركز تصميم المجمعات والنظم الفضائية، الإختبارات التجريبية سوف يتم إجرائها في مخبر الفاكوم (الفراغ)، ومن ثم يتم اتخاذ قرار بشأن إطلاق القمر إلى المدار، كتلة القمر الصناعي تصل إلى 2 طن.

منظومة الرصد الجوي “آركتيكا- ام” ستسمح لمحطة الأرصاد الجوية بتلقي المعطيات للتنبؤ بالأحوال الجوية، ورصد مؤشرات البيئة للوسط المحيط، والتقاط صور لسطح الأرض في جميع النطاقات الطيفية.