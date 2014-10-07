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«نيويورك تايمز» تعتذر لقرائها عن كاريكاتور مسيء للهند

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«نيويورك تايمز» تعتذر لقرائها عن كاريكاتور مسيء للهند «نيويورك تايمز» تعتذر لقرائها عن كاريكاتور مسيء للهند
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الكاريكاتور الذي أثار غضب قراء «النيويورك تايمز»

نيودلهي - د ب أ

    اعتذرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس عن رسم كاريكاتوري، اشتكى قراء من أنه يظهر الهند كدولة «متخلفة». ويصور الرسم مزارعاً هندياً ومعه بقرة يقرع باب غرفة تمثل «نادي الفضاء النخبوي»، وبداخله رجلان «متحضران» يقرآن صحيفة مكتوب عليها «مهمة الهند إلى المريخ»، وقال أندرو روزنتال، محرر صفحة الافتتاحية في الصحيفة «إن الرسام كان يهدف الى إلقاء الضوء على أن استكشاف الفضاء لم يعد حكراً على الدول الغربية الثرية.. ونعتذر لقرائنا الذين تأذوا من اختيار الصورة في هذا الرسم».

وأصبحت الهند الشهر الماضي أول دولة في العالم تضع مسباراً في مدار حول المريخ في أول محاولة لها، وبلغت تكلفة المهمة 74 مليون دولار فقط.

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