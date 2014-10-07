«انفجار قوي» بمنشأة عسكرية إيرانية قرب «بارشين»

نقلت وكالة (ارنا) أمس عن مؤسسة للصناعات الدفاعية قولها إن حريقا شب في معمل لإنتاج المواد المتفجرة في شرق طهران، ما أسفر عن مقتل عاملين.

ووصف موقع (سهم) الإيراني المعارض الحادث بأنه "انفجار قوي" وقال إنه وقع قرب منشأة بارشين العسكرية مترامية الأطراف التي تقع على بعد نحو 30 كلم جنوب شرقي طهران، ونقلت (ارنا) عن مؤسسة الصناعات الدفاعية القول إن الحريق اندلع الليلة قبل الماضية، دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى، وتشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن إيران ربما تكون نفذت تجارب خاصة بالتفجيرات منذ نحو عشر سنوات في بارشين ربما تتعلق بأي محاولة لتطوير قدرات لإنتاج أسلحة نووية.