وزير الداخلية يستقبل مديري وقادة وضباط القطاعات الأمنية المشاركة في أعمال الحج

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا إلى منسوبي القطاعات الأمنية كافة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما يقومون به من جهود ومهمات جليلة خدمة لضيوف الرحمن وحرصاً على الأمن وتوفير الأمان، إنفاذاً لما أمر به خادم الحرمين الشريفين تقديراً لرجال الأمن.

وفي لقاء جمعه بمديري وقادة وضباط ومنسوبي القطاعات الأمنية المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام، أكد الأمير محمد بن نايف أن ما تحقق من نجاح متميز بكل المقاييس لموسم حج هذا العام بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل الدعم السخي والرعاية السامية من خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- وتطلعه وعنايته الدائمة تجاه توفير جميع التسهيلات والخدمات المتطورة لضيوف الرحمن وتجنيد الآف الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم هذه الخدمات وهذه التسهيلات بمستويات رفيعة من الجودة والإتقان.

ووجه سمو الأمير محمد بن نايف، شكره وتقديره لمديري وقادة القطاعات المشاركة وكافة منسوبيهم على جهودهم المخلصة لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وتسهيل تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة وتوفير الأمن والأمان لهم. وقال: "إن لكل من أسهم في موسم حج هذا العام شرف خدمة ضيوف الرحمن وتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووليّ ولي العهد -حفظهم الله- حيال تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك هذا الركن العظيم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان، وفي أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان والاطمئنان تحيطهم رعاية الله ويشرف على خدمتهم والعناية بهم منسوبي جميع القطاعات والجهات المشاركة في أعمال الحج وفي مقدمتهم رجال الأمن متمتعين بما وفرته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات وتسهيلات كي يؤدوا نسكهم ويبلغوا غايتهم".

وقدم وزير الداخلية تهنئته للجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، متطلعاً إلى بذل المزيد من الجهد والعناية للمحافظة على مستوى الأداء المتميز في موسم حج هذا العام من جميع الجهات المشاركة في أعماله وأن يقود نجاح هذا الموسم إلى تحقيق المزيد من النجاح والتألق في مواسم الحج القادمة بإذن الله تعالى.

وقدم مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج اللواء عثمان بن ناصر المحرج، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على إشرافه المباشر ومتابعته الدائمة للتأكد من جاهزية كافة الخطط الأمنية والخدمية لشهر رمضان المبارك وموسم الحج وتوفير كافة الإمكانات اللازمة وتذليل الصعاب حرصاً على خدمة ورعاية ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم.

ونقل مدير الأمن العام لسمو وزير الداخلية شكر وتقدير وامتنان رجال الأمن المخلصين في قوات أمن الحج والمشاركين من القطاعات الأمنية والعسكرية لما وجدوه من ثقة ودعم غير محدود مكّنهم من أداء مهامهم على الوجه المطلوب توج ذلك بتشريف سموه لهم هذه الليلة في هذا اللقاء المبارك لقاء القائد برجاله.