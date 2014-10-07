أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير الداخلية يستقبل مديري وقادة وضباط القطاعات الأمنية المشاركة في أعمال الحج

Google+ Print
وزير الداخلية يستقبل مديري وقادة وضباط القطاعات الأمنية المشاركة في أعمال الحج وزير الداخلية يستقبل مديري وقادة وضباط القطاعات الأمنية المشاركة في أعمال الحج

    نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا إلى منسوبي القطاعات الأمنية كافة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما يقومون به من جهود ومهمات جليلة خدمة لضيوف الرحمن وحرصاً على الأمن وتوفير الأمان، إنفاذاً لما أمر به خادم الحرمين الشريفين تقديراً لرجال الأمن.

وفي لقاء جمعه بمديري وقادة وضباط ومنسوبي القطاعات الأمنية المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام، أكد الأمير محمد بن نايف أن ما تحقق من نجاح متميز بكل المقاييس لموسم حج هذا العام بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل الدعم السخي والرعاية السامية من خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- وتطلعه وعنايته الدائمة تجاه توفير جميع التسهيلات والخدمات المتطورة لضيوف الرحمن وتجنيد الآف الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم هذه الخدمات وهذه التسهيلات بمستويات رفيعة من الجودة والإتقان.

ووجه سمو الأمير محمد بن نايف، شكره وتقديره لمديري وقادة القطاعات المشاركة وكافة منسوبيهم على جهودهم المخلصة لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وتسهيل تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة وتوفير الأمن والأمان لهم. وقال: "إن لكل من أسهم في موسم حج هذا العام شرف خدمة ضيوف الرحمن وتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووليّ ولي العهد -حفظهم الله- حيال تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك هذا الركن العظيم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان، وفي أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان والاطمئنان تحيطهم رعاية الله ويشرف على خدمتهم والعناية بهم منسوبي جميع القطاعات والجهات المشاركة في أعمال الحج وفي مقدمتهم رجال الأمن متمتعين بما وفرته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات وتسهيلات كي يؤدوا نسكهم ويبلغوا غايتهم".

وقدم وزير الداخلية تهنئته للجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، متطلعاً إلى بذل المزيد من الجهد والعناية للمحافظة على مستوى الأداء المتميز في موسم حج هذا العام من جميع الجهات المشاركة في أعماله وأن يقود نجاح هذا الموسم إلى تحقيق المزيد من النجاح والتألق في مواسم الحج القادمة بإذن الله تعالى.

وقدم مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج اللواء عثمان بن ناصر المحرج، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على إشرافه المباشر ومتابعته الدائمة للتأكد من جاهزية كافة الخطط الأمنية والخدمية لشهر رمضان المبارك وموسم الحج وتوفير كافة الإمكانات اللازمة وتذليل الصعاب حرصاً على خدمة ورعاية ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم.

ونقل مدير الأمن العام لسمو وزير الداخلية شكر وتقدير وامتنان رجال الأمن المخلصين في قوات أمن الحج والمشاركين من القطاعات الأمنية والعسكرية لما وجدوه من ثقة ودعم غير محدود مكّنهم من أداء مهامهم على الوجه المطلوب توج ذلك بتشريف سموه لهم هذه الليلة في هذا اللقاء المبارك لقاء القائد برجاله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية